Первый канал - телепрограмма на неделю 12-18 сентября

Программа передач Первого канала на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года. Первый канал пожатет на неделе следующие передачи.



Телепрограмма Первого канала на неделю



12 сентября, понедельник



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 1-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал





13 сентября, вторник



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



14 сентября, среда



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



15 сентября, четверг



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



16 сентября, пятница



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022

23:40 «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!»

00:50 Наедине со всеми

01:40 Информационный канал



17 сентября, суббота



01:40 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет

15:15 Мужики!..

17:10 Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...»

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

19:50 Точь-в-Точь

21:00 Время

21:35 Точь-в-Точь

23:00 «Убийства в стиле Гойи»

00:55 Наедине со всеми

03:10 Россия от края до края



18 сентября, воскресенье



03:10 Россия от края до края

05:15 Человек-амфибия

06:00 Новости

06:10 Человек-амфибия

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Повара на колесах»

11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:25 Возвращение резидента

17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта

19:05 «Голос 60+». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Женщина под грифом «секретно»

00:30 Константин Циолковский. Космический пророк

01:30 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.



















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