Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Первый канал - телепрограмма на неделю 12-18 сентября


Программа передач Первого канала на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года. Первый канал пожатет на неделе следующие передачи.

Телепрограмма Первого канала на неделю

12 сентября, понедельник

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 1-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал


13 сентября, вторник

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

14 сентября, среда

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

15 сентября, четверг

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

16 сентября, пятница

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022
23:40 «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!»
00:50 Наедине со всеми
01:40 Информационный канал

17 сентября, суббота

01:40 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет
15:15 Мужики!..
17:10 Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...»
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:50 Точь-в-Точь
21:00 Время
21:35 Точь-в-Точь
23:00 «Убийства в стиле Гойи»
00:55 Наедине со всеми
03:10 Россия от края до края

18 сентября, воскресенье

03:10 Россия от края до края
05:15 Человек-амфибия
06:00 Новости
06:10 Человек-амфибия
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах»
11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Возвращение резидента
17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Женщина под грифом «секретно»
00:30 Константин Циолковский. Космический пророк
01:30 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Первый канал на 14 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Первый канал на 13 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Первый канал на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Первый канал на 10 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Первый канал на 9 сентября 2022 на весь день
    •




    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 12 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

    Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

    Матч между «Сочи» и «Ростовом», который состоялся 19 июня 2020 года стал самым результативным за все время существования российской футбольной Премьер-лиги.









    Курс евро ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Овен - точный гороскоп на сентябрь 2022
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 12 сентября 2022
    Рыбы - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Водолей - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Стрелец - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Козерог - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Скорпион - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Весы - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru