Программа передач Первого канала на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года. Первый канал пожатет на неделе следующие передачи.
Телепрограмма Первого канала на неделю
12 сентября, понедельник
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 1-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
13 сентября, вторник
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
14 сентября, среда
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
15 сентября, четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
16 сентября, пятница
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022
23:40 «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!»
00:50 Наедине со всеми
01:40 Информационный канал
17 сентября, суббота
01:40 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет
15:15 Мужики!..
17:10 Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...»
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:50 Точь-в-Точь
21:00 Время
21:35 Точь-в-Точь
23:00 «Убийства в стиле Гойи»
00:55 Наедине со всеми
03:10 Россия от края до края
18 сентября, воскресенье
03:10 Россия от края до края
05:15 Человек-амфибия
06:00 Новости
06:10 Человек-амфибия
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Повара на колесах»
11:25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Возвращение резидента
17:10 Геннадий Хазанов. Без антракта
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Женщина под грифом «секретно»
00:30 Константин Циолковский. Космический пророк
01:30 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.