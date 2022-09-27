Программа передач ТВ России на 27 сентября 2022 года. Телепрограмма на вторник - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 27 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 27.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 6-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 31-я серия - «Некогда ждать»

01:55 Морозова. 37-я серия - «Удар»

02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Старомодное преступление»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева

05:20 Мой герой. Александр Горшков

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Витамины для пищеварения

08:50 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

09:45 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

10:40 Безумие. Плата за талант

11:30 События

11:50 Практика-2. 35-я серия

12:45 Практика-2. 36-я серия

13:40 Мой герой. Братья Торсуевы

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 3-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 4-я серия

16:55 Прощание. Любовь Орлова

17:50 События

18:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Геннадий Селезнёв

01:25 Знак качества. Мебель

02:05 Март-53. Чекистские игры

02:45 Осторожно, мошенники! Медвежья обслуга

03:15 Следователь Горчакова. 3-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 4-я серия

04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Наташенька

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Смерть ангела

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сын исчезнувшего двойняшки?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Жена генерала», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 13-я и 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Отдых на озере», 1-я и 2-я серии

01:50 Мент в законе-7. «Мститель», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Другой мотив



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 1-я часть

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 2-я часть

07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину

08:10 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой

09:00 Известия

09:30 Орден. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я - 15-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Схватка. 15-я - 16-я серии

19:20 След. Диагноз - баблофилия

20:10 След. Репетитор

20:40 След. Домой!

21:35 След. Тайное общество редких растений

22:25 След. Вечный лох

23:10 Свои-5. Карта желаний

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Я боюсь сказать

01:10 След. График

01:50 След. Хрустальный замок

02:30 След. Казнить нельзя помиловать

03:05 Детективы. Похищенная Вера

03:30 Детективы. Инкунабула

04:05 Детективы. Хрупкое счастье

04:35 Детективы. Продвинутая бабушка



Домашний



04:20 Женская консультация. 24-я серия

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»

13:00 Порча. Проклятый клад

13:30 Знахарка. Право голоса

14:05 Верну любимого. Цветы жизни

14:40 Старушки в бегах. 5-я - 8-я серии

19:00 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Орудие убийства

00:05 Знахарка. Право голоса

00:40 Верну любимого. Цветы жизни

01:10 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 25-я серия



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Новая общага. 133-я - 140-я серии

13:00 СашаТаня. 109-я - 118-я серии

18:00 Патриот. Сезон 2. 22-я - 25-я серии

20:00 Барабашка. 3-я серия

20:30 Барабашка. 4-я серия

21:00 Капельник. 6-я серия

22:00 Родные

00:00 Ночная смена

01:50 Импровизация. Сезон 4. 90-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 91-я серия

03:30 Comedy Баттл. 19-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 6. 13-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. День бабушек

06:10 Три кота. Крутые бутерброды

06:15 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка

06:35 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Воронины. Сезон 9. 17-я - 20-я серии

10:55 Валериан и город тысячи планет

13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 16-я - 21-я серии

16:45 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 3-я серии

18:20 Классная Катя. Сезон 1. 13-я - 15-я серии

20:00 После нашей эры

22:00 Тихое место-2

23:55 Хищник

01:55 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия

02:20 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия

02:45 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир

10:40 Есть тема!

11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

13:30 Новости

13:35 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины. Прямой эфир

15:30 Профессиональный бокс. В. Гусев - И. Нампепече. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

23:00 Земляк

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины.

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Первый мститель. Другая война

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Робокоп-2

02:35 Робокоп-3

04:05 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Братство десанта. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Реактивные системы залпового огня. БМ-21 против LARS, MLRS и LAR

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Командир корабля

01:30 Единственная

03:05 ВДВ: Жизнь десантника

03:30 Братство десанта. 5-я и 6-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Мода по плану

09:10 Баязет. 9-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986

12:05 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор

12:30 Спрут-2. 3-я серия

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»

14:15 Сергей Лукьянов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым

16:35 Баязет. 9-я серия

17:25 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой

17:55 Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев

18:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Спрут-2. 4-я серия

23:10 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

23:20 Кто мы? 2-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 Документальная камера. Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе: 50 лет одиночества на переломе эпох

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986

01:45 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

02:40 Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:40 Пятница News. 171-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

07:10 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 2-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия

10:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

11:20 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

12:30 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия

21:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия

23:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

00:40 Четыре рождества

02:00 Пятница News. 173-я серия

02:20 Смерч

04:10 Пятница News. 172-я серия

04:30 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:15 Мультфильмы

07:05 Отражение. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Отражение. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Всемирные игры разума

23:05 Старики-разбойники

00:40 Наше кино. Неувядающие

01:10 Близнецы

02:35 Новости

02:50 Специальный репортаж

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 27 сентября 2022 на весь день Программа передач Культура на 27 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 27 сентября 2022 на весь день Программа передач ТВ России на понедельник 26 сентября 2022 года. Телепрогр ... Программа передач ТВ России на 25 сентября 2022 года. Телепрограмма на воск ...









Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 25 сентября, результаты игр



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр. Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 4, 5 октября



В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента. Чемпионы мира по футболу



Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2. 100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».









