Программа передач ТВ России на 27 сентября 2022 года. Телепрограмма на вторник - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 27 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 27.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 6-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 31-я серия - «Некогда ждать»
01:55 Морозова. 37-я серия - «Удар»
02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Старомодное преступление»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева
05:20 Мой герой. Александр Горшков
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Витамины для пищеварения
08:50 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
09:45 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
10:40 Безумие. Плата за талант
11:30 События
11:50 Практика-2. 35-я серия
12:45 Практика-2. 36-я серия
13:40 Мой герой. Братья Торсуевы
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 3-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 4-я серия
16:55 Прощание. Любовь Орлова
17:50 События
18:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Геннадий Селезнёв
01:25 Знак качества. Мебель
02:05 Март-53. Чекистские игры
02:45 Осторожно, мошенники! Медвежья обслуга
03:15 Следователь Горчакова. 3-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 4-я серия
04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Наташенька
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Смерть ангела
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сын исчезнувшего двойняшки?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Жена генерала», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 13-я и 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Отдых на озере», 1-я и 2-я серии
01:50 Мент в законе-7. «Мститель», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Другой мотив
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 1-я часть
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 2-я часть
07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину
08:10 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой
09:00 Известия
09:30 Орден. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я - 15-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Схватка. 15-я - 16-я серии
19:20 След. Диагноз - баблофилия
20:10 След. Репетитор
20:40 След. Домой!
21:35 След. Тайное общество редких растений
22:25 След. Вечный лох
23:10 Свои-5. Карта желаний
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я боюсь сказать
01:10 След. График
01:50 След. Хрустальный замок
02:30 След. Казнить нельзя помиловать
03:05 Детективы. Похищенная Вера
03:30 Детективы. Инкунабула
04:05 Детективы. Хрупкое счастье
04:35 Детективы. Продвинутая бабушка
Домашний
04:20 Женская консультация. 24-я серия
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»
13:00 Порча. Проклятый клад
13:30 Знахарка. Право голоса
14:05 Верну любимого. Цветы жизни
14:40 Старушки в бегах. 5-я - 8-я серии
19:00 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Орудие убийства
00:05 Знахарка. Право голоса
00:40 Верну любимого. Цветы жизни
01:10 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 25-я серия
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Новая общага. 133-я - 140-я серии
13:00 СашаТаня. 109-я - 118-я серии
18:00 Патриот. Сезон 2. 22-я - 25-я серии
20:00 Барабашка. 3-я серия
20:30 Барабашка. 4-я серия
21:00 Капельник. 6-я серия
22:00 Родные
00:00 Ночная смена
01:50 Импровизация. Сезон 4. 90-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 91-я серия
03:30 Comedy Баттл. 19-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 13-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. День бабушек
06:10 Три кота. Крутые бутерброды
06:15 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
06:35 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Воронины. Сезон 9. 17-я - 20-я серии
10:55 Валериан и город тысячи планет
13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 16-я - 21-я серии
16:45 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 3-я серии
18:20 Классная Катя. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
20:00 После нашей эры
22:00 Тихое место-2
23:55 Хищник
01:55 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия
02:20 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия
02:45 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир
10:40 Есть тема!
11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
13:30 Новости
13:35 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины. Прямой эфир
15:30 Профессиональный бокс. В. Гусев - И. Нампепече. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
23:00 Земляк
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины.
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Первый мститель. Другая война
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Робокоп-2
02:35 Робокоп-3
04:05 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Братство десанта. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Реактивные системы залпового огня. БМ-21 против LARS, MLRS и LAR
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Командир корабля
01:30 Единственная
03:05 ВДВ: Жизнь десантника
03:30 Братство десанта. 5-я и 6-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Мода по плану
09:10 Баязет. 9-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986
12:05 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор
12:30 Спрут-2. 3-я серия
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
14:15 Сергей Лукьянов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым
16:35 Баязет. 9-я серия
17:25 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
17:55 Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев
18:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Спрут-2. 4-я серия
23:10 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
23:20 Кто мы? 2-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная камера. Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе: 50 лет одиночества на переломе эпох
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986
01:45 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
02:40 Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:40 Пятница News. 171-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
07:10 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия
10:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
11:20 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
12:30 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия
21:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
23:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
00:40 Четыре рождества
02:00 Пятница News. 173-я серия
02:20 Смерч
04:10 Пятница News. 172-я серия
04:30 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Мультфильмы
07:05 Отражение. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Отражение. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Всемирные игры разума
23:05 Старики-разбойники
00:40 Наше кино. Неувядающие
01:10 Близнецы
02:35 Новости
02:50 Специальный репортаж
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.