Программа передач ТВ России на среду 14 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на среду 14 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 14.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. Глава XI

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 33-я серия - «Масло»

02:00 Морозова. 34-я серия - «По совести»

02:50 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Бомба для бизнесмена». 1-я серия - «Чёрная вдова»



ТВЦ



04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма

05:25 Мой герой. Илзе Лиепа

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... ВПЧ и анальный рак

08:40 Три в одном-3. 1-я серия

09:38 Три в одном-3. 2-я серия

10:40 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной

11:30 События

11:50 Практика-2. 21-я серия

12:46 Практика-2. 22-я серия

13:40 Мой герой. Вячеслав Манучаров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Охотница. 1-я серия

16:00 Охотница. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира

17:50 События

18:15 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 57-я серия

23:05 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й

01:25 Знак качества. Осенний урожай

02:05 Истерика в особо крупных маcштабах

02:45 Осторожно, мошенники! Замуж за принца

03:10 Охотница. 1-я серия

03:54 Охотница. 2-я серия

04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Семейный подряд

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Честь мундира

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 15-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 16-я серия

21:40 Рикошет-2. 15-я серия

22:35 Рикошет-2. 16-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Русский раскол

01:50 Мент в законе-5. «Продавцы бессмертия», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Запах ванили



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе 2. 7-я - 11-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе 2. 11-я - 12-я серии

19:40 След. Дорогой. Любимый. Единственный

20:20 След. Бонни и Клайд

20:55 След. Надгробный гаджет

21:40 След. Почтальон звонит трижды

22:25 След. Мертвая царевна

23:10 Свои-5. Обман и предательство

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Женю похитили

01:10 След. Аромат золота

01:50 След. Девушка с приветом

02:30 След. Родительский чат

03:05 Детективы. Танец на краю

03:35 Детективы. Охотница

04:10 Детективы. Жертва

04:35 Господа офицеры. 1-я серия



Домашний



04:30 Женская консультация. 3-я серия

05:20 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

13:35 Порча. Ради семьи

14:05 Знахарка. Отторжение

14:40 Верну любимого. Я же мать

15:10 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

19:00 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Старые сказки

00:00 Знахарка. Отторжение

00:35 Верну любимого. Я же мать

01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 4-я серия



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 73-я - 84-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 169-я - 172-я серии

17:00 Жуки. 9-я - 12-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 266-я - 269-я серии

21:00 На страже пляжа. 7-я серия

21:55 Глубокое синее море

00:00 Вторжение

01:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 11-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия

03:40 Comedy Баттл. 6-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 7. 24-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 7. 25-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Не просто яблоки

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 6-я серия

09:35 Воронины. Сезон 8. 17-я - 20-я серии

11:35 Человек-паук 2

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 13-я - 20-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Ночь в музее: Секрет гробницы

21:55 Человек-паук-3: Враг в отражении

00:40 Кольцо дракона

02:15 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия

02:40 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 7. 3-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Наши иностранцы

05:30 Правила игры

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Футбол. Кубок России. «Амкал» (Москва) - «Звезда» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

14:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов« (Самара) - «Зенит« (Санкт-Петербург). Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия)

03:20 Новости

03:25 Агент



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Шестой день

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Кровь за кровь

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:45 Документальный проект



Звезда



04:05 Анакоп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. В огне

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Настоящие. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Фактор Кастро

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. В огне

00:45 Здравствуй и прощай

02:15 Свидетельство о бедности

03:20 Москва - фронту

03:45 Настоящие. 1-я и 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва гимназическая

07:00 Новости культуры

07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры

07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 2-я часть

09:05 София. 8-я серия

09:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983

12:05 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

12:30 Спрут. 2-я серия

13:35 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова

14:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»

15:50 Белая студия

16:35 Забытое ремесло. Цирюльник

16:50 София. 8-я серия

17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

18:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 Абсолютный слух

21:35 Власть факта. Ирландия: обретение независимости

22:20 Спрут. 3-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983

00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

01:30 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер«

01:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года

02:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

06:00 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»

07:20 Пятница News. 162-я серия

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия

09:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

11:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

11:50 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия

15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»

15:40 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

16:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

18:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия

21:10 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»

23:50 Ночной рейс

01:10 Пятница News. 164-я серия

01:40 Город грехов

03:30 Пятница News. 163-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:15 Власик. Тень Сталина. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Власик. Тень Сталина. 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Женитьба Бальзаминова

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Свадьба

02:10 Новости

02:25 Культличности

02:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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