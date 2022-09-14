Программа передач ТВ России на среду 14 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на среду 14 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. Глава XI
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 33-я серия - «Масло»
02:00 Морозова. 34-я серия - «По совести»
02:50 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Бомба для бизнесмена». 1-я серия - «Чёрная вдова»
ТВЦ
04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма
05:25 Мой герой. Илзе Лиепа
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... ВПЧ и анальный рак
08:40 Три в одном-3. 1-я серия
09:38 Три в одном-3. 2-я серия
10:40 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной
11:30 События
11:50 Практика-2. 21-я серия
12:46 Практика-2. 22-я серия
13:40 Мой герой. Вячеслав Манучаров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Охотница. 1-я серия
16:00 Охотница. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира
17:50 События
18:15 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 57-я серия
23:05 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й
01:25 Знак качества. Осенний урожай
02:05 Истерика в особо крупных маcштабах
02:45 Осторожно, мошенники! Замуж за принца
03:10 Охотница. 1-я серия
03:54 Охотница. 2-я серия
04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Семейный подряд
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Честь мундира
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 15-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 16-я серия
21:40 Рикошет-2. 15-я серия
22:35 Рикошет-2. 16-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Русский раскол
01:50 Мент в законе-5. «Продавцы бессмертия», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Запах ванили
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе 2. 7-я - 11-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе 2. 11-я - 12-я серии
19:40 След. Дорогой. Любимый. Единственный
20:20 След. Бонни и Клайд
20:55 След. Надгробный гаджет
21:40 След. Почтальон звонит трижды
22:25 След. Мертвая царевна
23:10 Свои-5. Обман и предательство
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Женю похитили
01:10 След. Аромат золота
01:50 След. Девушка с приветом
02:30 След. Родительский чат
03:05 Детективы. Танец на краю
03:35 Детективы. Охотница
04:10 Детективы. Жертва
04:35 Господа офицеры. 1-я серия
Домашний
04:30 Женская консультация. 3-я серия
05:20 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
13:35 Порча. Ради семьи
14:05 Знахарка. Отторжение
14:40 Верну любимого. Я же мать
15:10 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
19:00 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Старые сказки
00:00 Знахарка. Отторжение
00:35 Верну любимого. Я же мать
01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 4-я серия
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 73-я - 84-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 169-я - 172-я серии
17:00 Жуки. 9-я - 12-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 266-я - 269-я серии
21:00 На страже пляжа. 7-я серия
21:55 Глубокое синее море
00:00 Вторжение
01:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 11-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия
03:40 Comedy Баттл. 6-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 7. 24-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 7. 25-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Не просто яблоки
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 6-я серия
09:35 Воронины. Сезон 8. 17-я - 20-я серии
11:35 Человек-паук 2
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 13-я - 20-я серии
18:30 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Ночь в музее: Секрет гробницы
21:55 Человек-паук-3: Враг в отражении
00:40 Кольцо дракона
02:15 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия
02:40 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 7. 23-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 7. 3-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Наши иностранцы
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Футбол. Кубок России. «Амкал» (Москва) - «Звезда» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
14:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов« (Самара) - «Зенит« (Санкт-Петербург). Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия)
03:20 Новости
03:25 Агент
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Шестой день
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Кровь за кровь
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:45 Документальный проект
Звезда
04:05 Анакоп. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. В огне
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Настоящие. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Фактор Кастро
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. В огне
00:45 Здравствуй и прощай
02:15 Свидетельство о бедности
03:20 Москва - фронту
03:45 Настоящие. 1-я и 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва гимназическая
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 2-я часть
09:05 София. 8-я серия
09:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983
12:05 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
12:30 Спрут. 2-я серия
13:35 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова
14:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»
15:50 Белая студия
16:35 Забытое ремесло. Цирюльник
16:50 София. 8-я серия
17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Абсолютный слух
21:35 Власть факта. Ирландия: обретение независимости
22:20 Спрут. 3-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983
00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
01:30 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер«
01:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года
02:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
06:00 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»
07:20 Пятница News. 162-я серия
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия
09:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
11:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
11:50 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия
15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»
15:40 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
16:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
18:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия
21:10 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»
23:50 Ночной рейс
01:10 Пятница News. 164-я серия
01:40 Город грехов
03:30 Пятница News. 163-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Власик. Тень Сталина. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Власик. Тень Сталина. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Женитьба Бальзаминова
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Свадьба
02:10 Новости
02:25 Культличности
02:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.