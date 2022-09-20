Программа передач ТВ России на вторник 20 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 20 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 20.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 2-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 39-я серия - «Нежная смерть»

01:55 Морозова. 40-я серия - «Блондинка»

02:50 Срочно в номер!-2. «Репетиция смерти», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова

05:20 Мой герой. Борис Галкин

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Цервикальная дистония

08:45 Три в одном-6. 1-я серия

09:40 Три в одном-6. 2-я серия

10:35 Мода с риском для жизни

11:30 События

11:50 Практика-2. 27-я серия

12:40 Практика-2. 28-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Киселёв

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Актёры затонувшего театра. 1-я серия

16:00 Актёры затонувшего театра. 2-я серия

16:55 Прощание. Сергей Бодров

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Охота на крылатого льва. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Ирина Печерникова. Разбивая сердца

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Степан Бандера. Теория зла

01:25 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники

02:10 Убийца за письменным столом

02:45 Осторожно, мошенники! Дети Голубкова

03:10 Актёры затонувшего театра. 1-я серия

03:55 Актёры затонувшего театра. 2-я серия

04:45 Мода с риском для жизни



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. День Святого Валентина

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Человек на скамейке

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Ребенок от сиделки?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Ценный займ», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Сколько стоит Михей», 1-я и 2-я серии

01:45 Мент в законе-6. «Гастролёры», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Тварь бессловесная



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии

09:00 Известия

09:25 Мститель. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 15-я - 19-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии

19:20 След. Гонцы Бегемота

20:05 След. Прорубь на тот свет

20:50 След. Мы желаем счастья вам

21:40 След. Человек-невидимка

22:25 След. Как в сказке

23:10 Свои-5. Угон

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мертвая царевна

01:10 След. Гастролер на хате

01:50 След. Почтальон звонит трижды

02:25 След. Фитнес для мозга

03:00 Детективы. Дыхание смерти

03:35 Детективы. Палки в колеса

04:05 Детективы. Танец на краю

04:35 Детективы. Сон на два миллиона



Домашний



04:15 Женская консультация. 13-я серия

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

13:20 Порча. Воронка

13:50 Знахарка. Заключенная

14:20 Верну любимого. Материнская любовь

14:50 Жертва любви. 5-я - 8-я серии

19:00 Она, он и она. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Смертельное наследство». «Чудовище»

00:00 Знахарка. Заключенная

00:35 Верну любимого. Материнская любовь

01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 14-я серия



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

09:00 Универ. Новая общага. 101-я - 108-я серии

13:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

18:00 Жуки. Сезон 2. 21-я - 24-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 271-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 272-я серия

21:00 Капельник. Сезон 1. 2-я серия

21:55 Ведьмы

00:00 Бэтмен возвращается

02:15 Импровизация. Сезон 3. 77-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия

03:55 Comedy Баттл. 12-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 14-я - 16-я серии

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Сила воли

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Воронины. Сезон 9. 5-я - 8-я серии

11:05 Терминатор 3. Восстание машин

13:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 9-я - 18-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 9-я - 11-я серии

20:00 Терминатор: Да придёт спаситель

22:15 Перевозчик: Наследие

00:05 Джек Райан: Теория хаоса

02:05 Пекарь и красавица. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

03:40 6 кадров. Сезон 8. 17-я - 20-я серии



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Поезд на Юму

14:45 Новости

14:50 Поезд на Юму

15:35 Все на Матч!

16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:25 13 убийц

21:55 Новости

22:00 Профессиональный бокс. А. Сироткин - А. Шегалиев. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Смешанные единоборства. UFC. К. Ковингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев - Дж. Меершафт

01:55 Один за пятерых

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Первый мститель

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Заложник-изгой

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:25 Последняя встреча. , 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. В ночь на 20-е

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-200 против «Найк Геркулес»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. В ночь на 20-е

00:50 На войне как на войне

02:20 Живые строки войны

02:50 Калашников

03:20 Последняя встреча. , 5-я и 6-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва мемориальная

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Купечество

07:30 Новости культуры

07:35 Люди и ракеты

08:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Фаина Раневская

09:10 Баязет. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988

12:25 Спрут. 5-я серия

13:35 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы Алексеевны

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Илья Остроухов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым

16:35 Баязет. 4-я серия

17:20 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки

17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм

18:45 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Сергей Шумаков. «ДОкино»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Белая студия

22:25 Спрут. 6-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988

01:10 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

01:55 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм

02:50 Цвет времени. Клод Моне



Пятница



05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

05:10 Пятница News. 166-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

06:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия

10:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия

12:40 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

22:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

00:00 Шоугелз

02:00 Пятница News. 168-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

04:00 Пятница News. 167-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:45 Отрыв. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Отрыв. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Дети понедельника

00:45 Наше кино. Неувядающие

01:10 У самого синего моря

02:20 Новости

02:35 Специальный репортаж

02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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