Программа передач ТВ России на вторник 20 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 20 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 20.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 2-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 39-я серия - «Нежная смерть»
01:55 Морозова. 40-я серия - «Блондинка»
02:50 Срочно в номер!-2. «Репетиция смерти», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова
05:20 Мой герой. Борис Галкин
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Цервикальная дистония
08:45 Три в одном-6. 1-я серия
09:40 Три в одном-6. 2-я серия
10:35 Мода с риском для жизни
11:30 События
11:50 Практика-2. 27-я серия
12:40 Практика-2. 28-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Киселёв
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Актёры затонувшего театра. 1-я серия
16:00 Актёры затонувшего театра. 2-я серия
16:55 Прощание. Сергей Бодров
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Охота на крылатого льва. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Ирина Печерникова. Разбивая сердца
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Степан Бандера. Теория зла
01:25 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники
02:10 Убийца за письменным столом
02:45 Осторожно, мошенники! Дети Голубкова
03:10 Актёры затонувшего театра. 1-я серия
03:55 Актёры затонувшего театра. 2-я серия
04:45 Мода с риском для жизни
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. День Святого Валентина
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Человек на скамейке
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Ребенок от сиделки?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Ценный займ», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Сколько стоит Михей», 1-я и 2-я серии
01:45 Мент в законе-6. «Гастролёры», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Тварь бессловесная
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии
09:00 Известия
09:25 Мститель. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 15-я - 19-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии
19:20 След. Гонцы Бегемота
20:05 След. Прорубь на тот свет
20:50 След. Мы желаем счастья вам
21:40 След. Человек-невидимка
22:25 След. Как в сказке
23:10 Свои-5. Угон
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мертвая царевна
01:10 След. Гастролер на хате
01:50 След. Почтальон звонит трижды
02:25 След. Фитнес для мозга
03:00 Детективы. Дыхание смерти
03:35 Детективы. Палки в колеса
04:05 Детективы. Танец на краю
04:35 Детективы. Сон на два миллиона
Домашний
04:15 Женская консультация. 13-я серия
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
13:20 Порча. Воронка
13:50 Знахарка. Заключенная
14:20 Верну любимого. Материнская любовь
14:50 Жертва любви. 5-я - 8-я серии
19:00 Она, он и она. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. «Смертельное наследство». «Чудовище»
00:00 Знахарка. Заключенная
00:35 Верну любимого. Материнская любовь
01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 14-я серия
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
09:00 Универ. Новая общага. 101-я - 108-я серии
13:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
18:00 Жуки. Сезон 2. 21-я - 24-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 271-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 272-я серия
21:00 Капельник. Сезон 1. 2-я серия
21:55 Ведьмы
00:00 Бэтмен возвращается
02:15 Импровизация. Сезон 3. 77-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия
03:55 Comedy Баттл. 12-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 14-я - 16-я серии
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Сила воли
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Воронины. Сезон 9. 5-я - 8-я серии
11:05 Терминатор 3. Восстание машин
13:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 9-я - 18-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
20:00 Терминатор: Да придёт спаситель
22:15 Перевозчик: Наследие
00:05 Джек Райан: Теория хаоса
02:05 Пекарь и красавица. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
03:40 6 кадров. Сезон 8. 17-я - 20-я серии
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Поезд на Юму
14:45 Новости
14:50 Поезд на Юму
15:35 Все на Матч!
16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 13 убийц
21:55 Новости
22:00 Профессиональный бокс. А. Сироткин - А. Шегалиев. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Смешанные единоборства. UFC. К. Ковингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев - Дж. Меершафт
01:55 Один за пятерых
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Первый мститель
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Заложник-изгой
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:25 Последняя встреча. , 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. В ночь на 20-е
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-200 против «Найк Геркулес»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. В ночь на 20-е
00:50 На войне как на войне
02:20 Живые строки войны
02:50 Калашников
03:20 Последняя встреча. , 5-я и 6-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва мемориальная
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Купечество
07:30 Новости культуры
07:35 Люди и ракеты
08:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Фаина Раневская
09:10 Баязет. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988
12:25 Спрут. 5-я серия
13:35 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы Алексеевны
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Илья Остроухов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым
16:35 Баязет. 4-я серия
17:20 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки
17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм
18:45 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Сергей Шумаков. «ДОкино»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия
22:25 Спрут. 6-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988
01:10 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
01:55 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм
02:50 Цвет времени. Клод Моне
Пятница
05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
05:10 Пятница News. 166-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
06:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия
10:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
12:40 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
22:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
00:00 Шоугелз
02:00 Пятница News. 168-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
04:00 Пятница News. 167-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:45 Отрыв. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Отрыв. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Дети понедельника
00:45 Наше кино. Неувядающие
01:10 У самого синего моря
02:20 Новости
02:35 Специальный репортаж
02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.