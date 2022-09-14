Программа передач Россия 1 на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач на 14.09.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. Глава XI
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 33-я серия - «Масло»
02:00 Морозова. 34-я серия - «По совести»
02:50 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Бомба для бизнесмена». 1-я серия - «Чёрная вдова»
В программе передач возможны изменения.