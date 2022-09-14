Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 14 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 14.09.2022

04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма
05:25 Мой герой. Илзе Лиепа
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... ВПЧ и анальный рак
08:40 Три в одном-3. 1-я серия
09:38 Три в одном-3. 2-я серия
10:40 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной
11:30 События
11:50 Практика-2. 21-я серия
12:46 Практика-2. 22-я серия
13:40 Мой герой. Вячеслав Манучаров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Охотница. 1-я серия
16:00 Охотница. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира
17:50 События
18:15 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 57-я серия
23:05 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й
01:25 Знак качества. Осенний урожай
02:05 Истерика в особо крупных маcштабах
02:45 Осторожно, мошенники! Замуж за принца
03:10 Охотница. 1-я серия
03:54 Охотница. 2-я серия
04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВЦ на 13 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 11 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 10 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 9 сентября 2022 на весь день
    •




    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 12 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

    Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

    Матч между «Сочи» и «Ростовом», который состоялся 19 июня 2020 года стал самым результативным за все время существования российской футбольной Премьер-лиги.









    Курс евро ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Овен - точный гороскоп на сентябрь 2022
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 12 сентября 2022
    Рыбы - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Водолей - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Стрелец - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Козерог - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Скорпион - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Весы - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru