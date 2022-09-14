Программа передач ТВЦ на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 14.09.2022



04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма

05:25 Мой герой. Илзе Лиепа

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... ВПЧ и анальный рак

08:40 Три в одном-3. 1-я серия

09:38 Три в одном-3. 2-я серия

10:40 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной

11:30 События

11:50 Практика-2. 21-я серия

12:46 Практика-2. 22-я серия

13:40 Мой герой. Вячеслав Манучаров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Охотница. 1-я серия

16:00 Охотница. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира

17:50 События

18:15 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 57-я серия

23:05 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й

01:25 Знак качества. Осенний урожай

02:05 Истерика в особо крупных маcштабах

02:45 Осторожно, мошенники! Замуж за принца

03:10 Охотница. 1-я серия

03:54 Охотница. 2-я серия

04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной



В программе передач возможны изменения.