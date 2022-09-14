Программа передач ТВЦ на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 14.09.2022
04:45 Михаил Козаков. Почти семейная драма
05:25 Мой герой. Илзе Лиепа
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... ВПЧ и анальный рак
08:40 Три в одном-3. 1-я серия
09:38 Три в одном-3. 2-я серия
10:40 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной
11:30 События
11:50 Практика-2. 21-я серия
12:46 Практика-2. 22-я серия
13:40 Мой герой. Вячеслав Манучаров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Охотница. 1-я серия
16:00 Охотница. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира
17:50 События
18:15 Комната старинных ключей. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 57-я серия
23:05 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 3-й
01:25 Знак качества. Осенний урожай
02:05 Истерика в особо крупных маcштабах
02:45 Осторожно, мошенники! Замуж за принца
03:10 Охотница. 1-я серия
03:54 Охотница. 2-я серия
04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной
В программе передач возможны изменения.