Программа передач ТВЦ на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова
05:20 Мой герой. Борис Галкин
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Цервикальная дистония
08:45 Три в одном-6. 1-я серия
09:40 Три в одном-6. 2-я серия
10:35 Мода с риском для жизни
11:30 События
11:50 Практика-2. 27-я серия
12:40 Практика-2. 28-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Киселёв
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Актёры затонувшего театра. 1-я серия
16:00 Актёры затонувшего театра. 2-я серия
16:55 Прощание. Сергей Бодров
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Охота на крылатого льва. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Ирина Печерникова. Разбивая сердца
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Степан Бандера. Теория зла
01:25 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники
02:10 Убийца за письменным столом
02:45 Осторожно, мошенники! Дети Голубкова
03:10 Актёры затонувшего театра. 1-я серия
03:55 Актёры затонувшего театра. 2-я серия
04:45 Мода с риском для жизни
В программе передач возможны изменения.