Программа передач ТВЦ на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



04:45 Короли эпизода. Мария Виноградова

05:20 Мой герой. Борис Галкин

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Цервикальная дистония

08:45 Три в одном-6. 1-я серия

09:40 Три в одном-6. 2-я серия

10:35 Мода с риском для жизни

11:30 События

11:50 Практика-2. 27-я серия

12:40 Практика-2. 28-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Киселёв

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Актёры затонувшего театра. 1-я серия

16:00 Актёры затонувшего театра. 2-я серия

16:55 Прощание. Сергей Бодров

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Охота на крылатого льва. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Ирина Печерникова. Разбивая сердца

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Степан Бандера. Теория зла

01:25 Хроники московского быта. Кремлёвские дачники

02:10 Убийца за письменным столом

02:45 Осторожно, мошенники! Дети Голубкова

03:10 Актёры затонувшего театра. 1-я серия

03:55 Актёры затонувшего театра. 2-я серия

04:45 Мода с риском для жизни



В программе передач возможны изменения.