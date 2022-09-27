Программа передач ТВЦ на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 27.09.2022
04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева
05:20 Мой герой. Александр Горшков
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Витамины для пищеварения
08:50 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
09:45 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
10:40 Безумие. Плата за талант
11:30 События
11:50 Практика-2. 35-я серия
12:45 Практика-2. 36-я серия
13:40 Мой герой. Братья Торсуевы
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 3-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 4-я серия
16:55 Прощание. Любовь Орлова
17:50 События
18:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Геннадий Селезнёв
01:25 Знак качества. Мебель
02:05 Март-53. Чекистские игры
02:45 Осторожно, мошенники! Медвежья обслуга
03:15 Следователь Горчакова. 3-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 4-я серия
04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова
В программе передач возможны изменения.