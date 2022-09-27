Программа передач ТВЦ на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 27.09.2022



04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева

05:20 Мой герой. Александр Горшков

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Витамины для пищеварения

08:50 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

09:45 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

10:40 Безумие. Плата за талант

11:30 События

11:50 Практика-2. 35-я серия

12:45 Практика-2. 36-я серия

13:40 Мой герой. Братья Торсуевы

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 3-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 4-я серия

16:55 Прощание. Любовь Орлова

17:50 События

18:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Геннадий Селезнёв

01:25 Знак качества. Мебель

02:05 Март-53. Чекистские игры

02:45 Осторожно, мошенники! Медвежья обслуга

03:15 Следователь Горчакова. 3-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 4-я серия

04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова



В программе передач возможны изменения.