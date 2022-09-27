Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 27 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 27.09.2022

04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева
05:20 Мой герой. Александр Горшков
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Витамины для пищеварения
08:50 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
09:45 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
10:40 Безумие. Плата за талант
11:30 События
11:50 Практика-2. 35-я серия
12:45 Практика-2. 36-я серия
13:40 Мой герой. Братья Торсуевы
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 3-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 4-я серия
16:55 Прощание. Любовь Орлова
17:50 События
18:15 Сельский детектив. Иголка в стоге сена. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Майя Булгакова. Гулять так гулять
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Геннадий Селезнёв
01:25 Знак качества. Мебель
02:05 Март-53. Чекистские игры
02:45 Осторожно, мошенники! Медвежья обслуга
03:15 Следователь Горчакова. 3-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 4-я серия
04:40 Последняя любовь Савелия Крамарова

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВЦ на 26 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 25 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 24 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 22 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 25 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 4, 5 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    Снукер - календарь 2022/2023, расписание сезона
    Какой праздник 27 сентября 2022. Какой церковный православный праздник
    Народные приметы на 27 сентября 2022 года, что нельзя делать
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Какая погода в Санкт-Петербурге 26 сентября 2022 года
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какая погода в Москве 26 сентября 2022 года
    Подробная карта Херсонской области с городами, где находится Херсонская область на карте
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru