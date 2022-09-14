Программа передач Пятый канал на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 14 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 14.09.2022



05:00 Известия

05:35 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе 2. 7-я - 11-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе 2. 11-я - 12-я серии

19:40 След. Дорогой. Любимый. Единственный

20:20 След. Бонни и Клайд

20:55 След. Надгробный гаджет

21:40 След. Почтальон звонит трижды

22:25 След. Мертвая царевна

23:10 Свои-5. Обман и предательство

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Женю похитили

01:10 След. Аромат золота

01:50 След. Девушка с приветом

02:30 След. Родительский чат

03:05 Детективы. Танец на краю

03:35 Детективы. Охотница

04:10 Детективы. Жертва

04:35 Господа офицеры. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.