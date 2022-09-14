Программа передач Пятый канал на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 14 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 14.09.2022
05:00 Известия
05:35 Группа «Zeta». 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:25 Группа «Zeta». 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе 2. 7-я - 11-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе 2. 11-я - 12-я серии
19:40 След. Дорогой. Любимый. Единственный
20:20 След. Бонни и Клайд
20:55 След. Надгробный гаджет
21:40 След. Почтальон звонит трижды
22:25 След. Мертвая царевна
23:10 Свои-5. Обман и предательство
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Женю похитили
01:10 След. Аромат золота
01:50 След. Девушка с приветом
02:30 След. Родительский чат
03:05 Детективы. Танец на краю
03:35 Детективы. Охотница
04:10 Детективы. Жертва
04:35 Господа офицеры. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.