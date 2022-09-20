Программа передач Пятый канал на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 20 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



05:00 Известия

05:40 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии

09:00 Известия

09:25 Мститель. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 15-я - 19-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии

19:20 След. Гонцы Бегемота

20:05 След. Прорубь на тот свет

20:50 След. Мы желаем счастья вам

21:40 След. Человек-невидимка

22:25 След. Как в сказке

23:10 Свои-5. Угон

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Мертвая царевна

01:10 След. Гастролер на хате

01:50 След. Почтальон звонит трижды

02:25 След. Фитнес для мозга

03:00 Детективы. Дыхание смерти

03:35 Детективы. Палки в колеса

04:05 Детективы. Танец на краю

04:35 Детективы. Сон на два миллиона



В программе передач возможны изменения.