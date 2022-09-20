Программа передач Пятый канал на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 20 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
05:00 Известия
05:40 Учитель в законе. Возвращение. 11-я - 14-я серии
09:00 Известия
09:25 Мститель. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 15-я - 19-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 19-я - 20-я серии
19:20 След. Гонцы Бегемота
20:05 След. Прорубь на тот свет
20:50 След. Мы желаем счастья вам
21:40 След. Человек-невидимка
22:25 След. Как в сказке
23:10 Свои-5. Угон
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Мертвая царевна
01:10 След. Гастролер на хате
01:50 След. Почтальон звонит трижды
02:25 След. Фитнес для мозга
03:00 Детективы. Дыхание смерти
03:35 Детективы. Палки в колеса
04:05 Детективы. Танец на краю
04:35 Детективы. Сон на два миллиона
В программе передач возможны изменения.