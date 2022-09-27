Программа передач Пятый канал на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 27 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 27.09.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 1-я часть

06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 2-я часть

07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину

08:10 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой

09:00 Известия

09:30 Орден. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я - 15-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Схватка. 15-я - 16-я серии

19:20 След. Диагноз - баблофилия

20:10 След. Репетитор

20:40 След. Домой!

21:35 След. Тайное общество редких растений

22:25 След. Вечный лох

23:10 Свои-5. Карта желаний

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Я боюсь сказать

01:10 След. График

01:50 След. Хрустальный замок

02:30 След. Казнить нельзя помиловать

03:05 Детективы. Похищенная Вера

03:30 Детективы. Инкунабула

04:05 Детективы. Хрупкое счастье

04:35 Детективы. Продвинутая бабушка



В программе передач возможны изменения.