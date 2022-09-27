Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятый канал на 27 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 27 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 27.09.2022

05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 1-я часть
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 2-я часть
07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину
08:10 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой
09:00 Известия
09:30 Орден. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я - 15-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Схватка. 15-я - 16-я серии
19:20 След. Диагноз - баблофилия
20:10 След. Репетитор
20:40 След. Домой!
21:35 След. Тайное общество редких растений
22:25 След. Вечный лох
23:10 Свои-5. Карта желаний
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я боюсь сказать
01:10 След. График
01:50 След. Хрустальный замок
02:30 След. Казнить нельзя помиловать
03:05 Детективы. Похищенная Вера
03:30 Детективы. Инкунабула
04:05 Детективы. Хрупкое счастье
04:35 Детективы. Продвинутая бабушка

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятый канал на 26 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 25 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 24 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 22 сентября 2022 на весь день
    •




    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11 тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 25 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 4, 5 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    Снукер - календарь 2022/2023, расписание сезона
    Какой праздник 27 сентября 2022. Какой церковный православный праздник
    Народные приметы на 27 сентября 2022 года, что нельзя делать
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Какая погода в Санкт-Петербурге 26 сентября 2022 года
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какая погода в Москве 26 сентября 2022 года
    Подробная карта Херсонской области с городами, где находится Херсонская область на карте
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru