Программа передач Пятый канал на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 27 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 27.09.2022
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 1-я часть
06:25 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети», 2-я часть
07:15 Улицы разбитых фонарей 4. Выстрел в спину
08:10 Улицы разбитых фонарей 4. Изгой
09:00 Известия
09:30 Орден. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Схватка. 11-я - 15-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Схватка. 15-я - 16-я серии
19:20 След. Диагноз - баблофилия
20:10 След. Репетитор
20:40 След. Домой!
21:35 След. Тайное общество редких растений
22:25 След. Вечный лох
23:10 Свои-5. Карта желаний
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я боюсь сказать
01:10 След. График
01:50 След. Хрустальный замок
02:30 След. Казнить нельзя помиловать
03:05 Детективы. Похищенная Вера
03:30 Детективы. Инкунабула
04:05 Детективы. Хрупкое счастье
04:35 Детективы. Продвинутая бабушка
В программе передач возможны изменения.