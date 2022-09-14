Программа передач Домашний на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 14.09.2022
04:30 Женская консультация. 3-я серия
05:20 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
13:35 Порча. Ради семьи
14:05 Знахарка. Отторжение
14:40 Верну любимого. Я же мать
15:10 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии
19:00 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Старые сказки
00:00 Знахарка. Отторжение
00:35 Верну любимого. Я же мать
01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 4-я серия
В программе передач возможны изменения.