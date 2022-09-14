Программа передач Домашний на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 14.09.2022



04:30 Женская консультация. 3-я серия

05:20 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

13:35 Порча. Ради семьи

14:05 Знахарка. Отторжение

14:40 Верну любимого. Я же мать

15:10 Уроки счастья. 1-я - 4-я серии

19:00 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Старые сказки

00:00 Знахарка. Отторжение

00:35 Верну любимого. Я же мать

01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 4-я серия



В программе передач возможны изменения.