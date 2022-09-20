Программа передач Домашний на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
04:15 Женская консультация. 13-я серия
05:05 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
13:20 Порча. Воронка
13:50 Знахарка. Заключенная
14:20 Верну любимого. Материнская любовь
14:50 Жертва любви. 5-я - 8-я серии
19:00 Она, он и она. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. «Смертельное наследство». «Чудовище»
00:00 Знахарка. Заключенная
00:35 Верну любимого. Материнская любовь
01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 14-я серия
В программе передач возможны изменения.