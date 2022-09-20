Программа передач Домашний на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



04:15 Женская консультация. 13-я серия

05:05 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

13:20 Порча. Воронка

13:50 Знахарка. Заключенная

14:20 Верну любимого. Материнская любовь

14:50 Жертва любви. 5-я - 8-я серии

19:00 Она, он и она. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Смертельное наследство». «Чудовище»

00:00 Знахарка. Заключенная

00:35 Верну любимого. Материнская любовь

01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 14-я серия



В программе передач возможны изменения.