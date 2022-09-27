Программа передач Домашний на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 27.09.2022
04:20 Женская консультация. 24-я серия
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»
13:00 Порча. Проклятый клад
13:30 Знахарка. Право голоса
14:05 Верну любимого. Цветы жизни
14:40 Старушки в бегах. 5-я - 8-я серии
19:00 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Орудие убийства
00:05 Знахарка. Право голоса
00:40 Верну любимого. Цветы жизни
01:10 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 25-я серия
В программе передач возможны изменения.