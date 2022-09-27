Программа передач Домашний на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 27.09.2022



04:20 Женская консультация. 24-я серия

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»

13:00 Порча. Проклятый клад

13:30 Знахарка. Право голоса

14:05 Верну любимого. Цветы жизни

14:40 Старушки в бегах. 5-я - 8-я серии

19:00 Как мы любили друг друга. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Орудие убийства

00:05 Знахарка. Право голоса

00:40 Верну любимого. Цветы жизни

01:10 Понять. Простить. «Двойная нагрузка». «Как родной»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 25-я серия



В программе передач возможны изменения.