Программа передач ТНТ на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

09:00 Универ. Новая общага. 101-я - 108-я серии

13:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

18:00 Жуки. Сезон 2. 21-я - 24-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 271-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 272-я серия

21:00 Капельник. Сезон 1. 2-я серия

21:55 Ведьмы

00:00 Бэтмен возвращается

02:15 Импровизация. Сезон 3. 77-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия

03:55 Comedy Баттл. 12-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия



В программе передач возможны изменения.