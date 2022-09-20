Программа передач ТНТ на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
09:00 Универ. Новая общага. 101-я - 108-я серии
13:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
18:00 Жуки. Сезон 2. 21-я - 24-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 271-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 272-я серия
21:00 Капельник. Сезон 1. 2-я серия
21:55 Ведьмы
00:00 Бэтмен возвращается
02:15 Импровизация. Сезон 3. 77-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия
03:55 Comedy Баттл. 12-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
В программе передач возможны изменения.