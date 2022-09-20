Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач СТС на 20 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма СТС на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.

Программа передач на 20.09.2022

04:45 6 кадров. Сезон 8. 14-я - 16-я серии
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Сила воли
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Воронины. Сезон 9. 5-я - 8-я серии
11:05 Терминатор 3. Восстание машин
13:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 9-я - 18-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
20:00 Терминатор: Да придёт спаситель
22:15 Перевозчик: Наследие
00:05 Джек Райан: Теория хаоса
02:05 Пекарь и красавица. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
03:40 6 кадров. Сезон 8. 17-я - 20-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач СТС на 19 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач СТС на 18 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач СТС на 17 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач СТС на 16 сентября 2022 на весь день
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 18 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Теннис для детей: с какого возраста и какая польза

    Школа тенниса для детей

    Если вы хотите, чтобы ваш ребенок гармонично развивался, был физически развит и укрепил свой иммунитет, то игра в теннис подойдет для этого наилучшим образом.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 8-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.











    Карта Европы со странами и столицами крупно на русском
    Рыбы - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 20 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru