Программа передач СТС на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
04:45 6 кадров. Сезон 8. 14-я - 16-я серии
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Сила воли
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Воронины. Сезон 9. 5-я - 8-я серии
11:05 Терминатор 3. Восстание машин
13:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 9-я - 18-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
20:00 Терминатор: Да придёт спаситель
22:15 Перевозчик: Наследие
00:05 Джек Райан: Теория хаоса
02:05 Пекарь и красавица. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
03:40 6 кадров. Сезон 8. 17-я - 20-я серии
В программе передач возможны изменения.