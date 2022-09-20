Программа передач СТС на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



04:45 6 кадров. Сезон 8. 14-я - 16-я серии

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Сила воли

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Воронины. Сезон 9. 5-я - 8-я серии

11:05 Терминатор 3. Восстание машин

13:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 9-я - 18-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 9-я - 11-я серии

20:00 Терминатор: Да придёт спаситель

22:15 Перевозчик: Наследие

00:05 Джек Райан: Теория хаоса

02:05 Пекарь и красавица. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

03:40 6 кадров. Сезон 8. 17-я - 20-я серии



В программе передач возможны изменения.