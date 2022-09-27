Программа передач СТС на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 27.09.2022
04:50 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 13-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 6. 57-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. День бабушек
06:10 Три кота. Крутые бутерброды
06:15 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
06:35 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Воронины. Сезон 9. 17-я - 20-я серии
10:55 Валериан и город тысячи планет
13:35 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 16-я - 21-я серии
16:45 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 3-я серии
18:20 Классная Катя. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
20:00 После нашей эры
22:00 Тихое место-2
23:55 Хищник
01:55 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия
02:20 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия
02:45 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия
В программе передач возможны изменения.