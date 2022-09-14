Программа передач Матч ТВ на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 14.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Наши иностранцы

05:30 Правила игры

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Футбол. Кубок России. «Амкал» (Москва) - «Звезда» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

14:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов« (Самара) - «Зенит« (Санкт-Петербург). Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия)

03:20 Новости

03:25 Агент



В программе передач возможны изменения.