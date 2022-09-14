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Программа передач Матч ТВ на 14 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 14.09.2022

04:50 Специальный репортаж
05:05 Наши иностранцы
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Футбол. Кубок России. «Амкал» (Москва) - «Звезда» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
14:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. «Крылья Советов« (Самара) - «Зенит« (Санкт-Петербург). Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия)
03:20 Новости
03:25 Агент

В программе передач возможны изменения.









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