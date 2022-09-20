Программа передач Матч ТВ на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Поезд на Юму
14:45 Новости
14:50 Поезд на Юму
15:35 Все на Матч!
16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 13 убийц
21:55 Новости
22:00 Профессиональный бокс. А. Сироткин - А. Шегалиев. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Смешанные единоборства. UFC. К. Ковингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев - Дж. Меершафт
01:55 Один за пятерых
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.