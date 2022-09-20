Программа передач Матч ТВ на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Поезд на Юму

14:45 Новости

14:50 Поезд на Юму

15:35 Все на Матч!

16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:25 13 убийц

21:55 Новости

22:00 Профессиональный бокс. А. Сироткин - А. Шегалиев. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Смешанные единоборства. UFC. К. Ковингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев - Дж. Меершафт

01:55 Один за пятерых

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.