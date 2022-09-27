Программа передач Матч ТВ на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 27.09.2022
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир
10:40 Есть тема!
11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
13:30 Новости
13:35 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины. Прямой эфир
15:30 Профессиональный бокс. В. Гусев - И. Нампепече. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
23:00 Земляк
01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины.
02:55 Новости
03:00 Фантом
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.