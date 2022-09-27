Программа передач Матч ТВ на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 27.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир

10:40 Есть тема!

11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

13:30 Новости

13:35 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины. Прямой эфир

15:30 Профессиональный бокс. В. Гусев - И. Нампепече. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

23:00 Земляк

01:10 Спортивная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Командное многоборье. Женщины.

02:55 Новости

03:00 Фантом

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.