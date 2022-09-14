Программа передач Звезда на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 14.09.2022



04:05 Анакоп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. В огне

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Настоящие. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Фактор Кастро

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. В огне

00:45 Здравствуй и прощай

02:15 Свидетельство о бедности

03:20 Москва - фронту

03:45 Настоящие. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.