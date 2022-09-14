Программа передач Звезда на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 14.09.2022
04:05 Анакоп. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. В огне
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Настоящие. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Фактор Кастро
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. В огне
00:45 Здравствуй и прощай
02:15 Свидетельство о бедности
03:20 Москва - фронту
03:45 Настоящие. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.