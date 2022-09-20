Программа передач Звезда на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
03:25 Последняя встреча. , 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. В ночь на 20-е
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-200 против «Найк Геркулес»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. В ночь на 20-е
00:50 На войне как на войне
02:20 Живые строки войны
02:50 Калашников
03:20 Последняя встреча. , 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.