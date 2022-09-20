Программа передач Звезда на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



03:25 Последняя встреча. , 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. В ночь на 20-е

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Зенитные ракетные комплексы. С-200 против «Найк Геркулес»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. В ночь на 20-е

00:50 На войне как на войне

02:20 Живые строки войны

02:50 Калашников

03:20 Последняя встреча. , 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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