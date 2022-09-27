Программа передач Звезда на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 27.09.2022
03:25 Братство десанта. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Братство десанта. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Братство десанта. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Реактивные системы залпового огня. БМ-21 против LARS, MLRS и LAR
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Командир корабля
01:30 Единственная
03:05 ВДВ: Жизнь десантника
03:30 Братство десанта. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.