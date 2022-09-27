Программа передач Звезда на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 27.09.2022



03:25 Братство десанта. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Братство десанта. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Братство десанта. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Реактивные системы залпового огня. БМ-21 против LARS, MLRS и LAR

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Командир корабля

01:30 Единственная

03:05 ВДВ: Жизнь десантника

03:30 Братство десанта. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.



















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