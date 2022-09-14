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Программа передач Культура на 14 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 14.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва гимназическая
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 2-я часть
09:05 София. 8-я серия
09:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983
12:05 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада
12:30 Спрут. 2-я серия
13:35 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова
14:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»
15:50 Белая студия
16:35 Забытое ремесло. Цирюльник
16:50 София. 8-я серия
17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Абсолютный слух
21:35 Власть факта. Ирландия: обретение независимости
22:20 Спрут. 3-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983
00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
01:30 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
01:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года
02:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив

В программе передач возможны изменения.









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