Программа передач Культура на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 14.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва гимназическая

07:00 Новости культуры

07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры

07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 1-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 2-я часть

09:05 София. 8-я серия

09:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983

12:05 Роман в камне. Тунис. Дворец Эссаада

12:30 Спрут. 2-я серия

13:35 Линия жизни. 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова

14:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»

15:50 Белая студия

16:35 Забытое ремесло. Цирюльник

16:50 София. 8-я серия

17:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

18:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 Абсолютный слух

21:35 Власть факта. Ирландия: обретение независимости

22:20 Спрут. 3-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Кинопанорама. Булат Окуджава». 1983

00:45 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

01:30 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

01:40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года

02:30 Поедем в Царское село. Я женат и счастлив



В программе передач возможны изменения.