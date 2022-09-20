Программа передач Культура на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва мемориальная

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Купечество

07:30 Новости культуры

07:35 Люди и ракеты

08:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Фаина Раневская

09:10 Баязет. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988

12:25 Спрут. 5-я серия

13:35 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы Алексеевны

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Илья Остроухов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым

16:35 Баязет. 4-я серия

17:20 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки

17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм

18:45 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Сергей Шумаков. «ДОкино»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Белая студия

22:25 Спрут. 6-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988

01:10 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

01:55 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм

02:50 Цвет времени. Клод Моне



В программе передач возможны изменения.



















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