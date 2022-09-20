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Программа передач Культура на 20 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 20.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва мемориальная
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Купечество
07:30 Новости культуры
07:35 Люди и ракеты
08:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Фаина Раневская
09:10 Баязет. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988
12:25 Спрут. 5-я серия
13:35 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы Алексеевны
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Илья Остроухов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Альбиной Шагимуратовой, Диной Кирнарской и Кириллом Приваловым
16:35 Баязет. 4-я серия
17:20 Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки
17:50 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм
18:45 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Сергей Шумаков. «ДОкино»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия
22:25 Спрут. 6-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино». 1988
01:10 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
01:55 Марафон «Звёзды XXI века». Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм
02:50 Цвет времени. Клод Моне

В программе передач возможны изменения.









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