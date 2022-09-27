Программа передач Культура на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 27.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская

07:30 Новости культуры

07:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»

08:30 Новости культуры

08:40 Рассекреченная история. Мода по плану

09:10 Баязет. 9-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986

12:05 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор

12:30 Спрут-2. 3-я серия

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»

14:15 Сергей Лукьянов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым

16:35 Баязет. 9-я серия

17:25 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой

17:55 Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев

18:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Спрут-2. 4-я серия

23:10 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

23:20 Кто мы? 2-я часть - «Философский пароход»

23:50 Новости культуры

00:10 Документальная камера. Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе: 50 лет одиночества на переломе эпох

00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986

01:45 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»

02:40 Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии



В программе передач возможны изменения.



















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