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Программа передач Культура на 27 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 27.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07:30 Новости культуры
07:35 Как римляне изменили Галлию. 1-я серия - «Арелат - Арль»
08:30 Новости культуры
08:40 Рассекреченная история. Мода по плану
09:10 Баязет. 9-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986
12:05 Роман в камне. Франция. Замок Шамбор
12:30 Спрут-2. 3-я серия
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
14:15 Сергей Лукьянов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и Ярославом Тимофеевым
16:35 Баязет. 9-я серия
17:25 Роман в камне. Плавск. Дворец для любимой
17:55 Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев
18:35 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Спрут-2. 4-я серия
23:10 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
23:20 Кто мы? 2-я часть - «Философский пароход»
23:50 Новости культуры
00:10 Документальная камера. Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе: 50 лет одиночества на переломе эпох
00:50 ХX век. К 100-летию Российского джаза. «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси». 1986
01:45 Как римляне изменили Галлию. 2-я серия - «Лугдун - Лион»
02:40 Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии

В программе передач возможны изменения.









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