Программа передач Пятница на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 14.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

06:00 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»

07:20 Пятница News. 162-я серия

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия

09:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

11:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

11:50 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия

15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»

15:40 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

16:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

18:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия

21:10 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»

23:50 Ночной рейс

01:10 Пятница News. 164-я серия

01:40 Город грехов

03:30 Пятница News. 163-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



В программе передач возможны изменения.