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Программа передач Пятница на 14 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 14.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
06:00 Адская кухня. Сезон 3. 18-я серия - «Финал»
07:20 Пятница News. 162-я серия
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 7-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия
09:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
11:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
11:50 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия
15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»
15:40 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
16:40 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
18:00 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия
21:10 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»
23:50 Ночной рейс
01:10 Пятница News. 164-я серия
01:40 Город грехов
03:30 Пятница News. 163-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

В программе передач возможны изменения.









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