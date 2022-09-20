Программа передач Пятница на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
05:10 Пятница News. 166-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
06:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия
10:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
12:40 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
22:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
00:00 Шоугелз
02:00 Пятница News. 168-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
04:00 Пятница News. 167-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
В программе передач возможны изменения.