Программа передач Пятница на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

05:10 Пятница News. 166-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

06:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия

10:10 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия

12:40 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

22:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

00:00 Шоугелз

02:00 Пятница News. 168-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

04:00 Пятница News. 167-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



В программе передач возможны изменения.