Программа передач Пятница на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 27.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:40 Пятница News. 171-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
07:10 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия
10:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
11:20 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
12:30 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия
21:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
23:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
00:40 Четыре рождества
02:00 Пятница News. 173-я серия
02:20 Смерч
04:10 Пятница News. 172-я серия
04:30 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»
В программе передач возможны изменения.