Программа передач Пятница на 27 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 27 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 27.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:40 Пятница News. 171-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

07:10 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 2-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 3. 3-я серия

10:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

11:20 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

12:30 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия

21:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия

23:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

00:40 Четыре рождества

02:00 Пятница News. 173-я серия

02:20 Смерч

04:10 Пятница News. 172-я серия

04:30 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова»



В программе передач возможны изменения.