Программа передач МИР на 14 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 14 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 14.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:15 Власик. Тень Сталина. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Власик. Тень Сталина. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Женитьба Бальзаминова
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Свадьба
02:10 Новости
02:25 Культличности
02:45 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.