Программа передач МИР на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 20.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:45 Отрыв. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Отрыв. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Дети понедельника
00:45 Наше кино. Неувядающие
01:10 У самого синего моря
02:20 Новости
02:35 Специальный репортаж
02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.