Программа передач МИР на 20 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 20 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 20.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:45 Отрыв. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Отрыв. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Дети понедельника

00:45 Наше кино. Неувядающие

01:10 У самого синего моря

02:20 Новости

02:35 Специальный репортаж

02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.