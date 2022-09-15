Программа передач ТВ России на четверг 15 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на четверг 15 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. Глава XII
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 35-я серия - «Цифровая эпоха»
02:00 Морозова. 36-я серия - «Орел или решка»
02:50 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Чёрная вдова». 1-я серия - «Универсал-лото»
ТВЦ
04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной
05:20 Мой герой. Вячеслав Манучаров
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Тихий убийца: к чему приводит хронический стресс
08:45 Три в одном-4. 1-я серия
09:43 Три в одном-4. 2-я серия
10:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе
11:30 События
11:50 Практика-2. 23-я серия
12:46 Практика-2. 24-я серия
13:40 Мой герой. Дарья Юрская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Охотница-2. 1-я серия
16:00 Охотница-2. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд
17:50 События
18:15 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Заложники одной роли
23:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Из-под полы. Тайная империя дефицита
01:25 Личный фронт красных маршалов
02:10 Бурбон, бомба и отставка главкома
02:50 Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет
03:15 Охотница-2. 1-я серия
03:58 Охотница-2. 2-я серия
04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Запах ванили
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
11:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 17-я - 20-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:45 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет плохих врачей не будет
01:50 Мент в законе-5. «Последняя схватка», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Господа офицеры. 1-я - 5-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Господа офицеры. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе 2. 13-я - 16-я серии
17:15 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия
18:40 Учитель в законе. Возвращение. 2-я серия
19:35 След. Фитнес для мозга
20:20 След. За бортом
20:55 След. Короеды
21:40 След. Гастролер на хате
22:25 След. Вулкан страстей
23:10 Свои-5. Игра по-крупному
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Звонок из ниоткуда
01:10 След. Игра втемную
01:50 След. Нежить
02:30 След. Кровавые банки
03:05 Детективы. Сон на два миллиона
03:30 Детективы. Травма
04:00 Детективы. Сердце Ричарда
04:30 Детективы. Привет с вершины гор
Домашний
04:30 Женская консультация. 4-я серия
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»
13:20 Порча. Я тебя вижу
13:50 Знахарка. Вруша
14:25 Верну любимого. Беспощадная любовь
14:55 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии
19:00 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Дарица». «Дальняя дорога»
00:05 Знахарка. Вруша
00:40 Верну любимого. Беспощадная любовь
01:10 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 5-я серия
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 521-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 85-я - 96-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 177-я - 180-я серии
17:00 Жуки. 13-я - 16-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 267-я - 270-я серии
21:00 На страже пляжа. 8-я серия
21:55 Довод
01:05 Заражение
02:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 12-я серия
03:50 Ты_Топ-модель на ТНТ. 13-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 7. 3-я - 5-я серии
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Закон экономии
06:10 Три кота. Морские игры
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Уральские пельмени. #запутаннаяистория
09:20 Воронины. Сезон 9. 1-я - 4-я серии
11:20 Человек-паук-3: Враг в отражении
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 8-я серии
18:30 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Белоснежка и Охотник-2
22:10 Телекинез
00:05 Бесславные ублюдки
03:00 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия
Матч ТВ
03:25 Агент
05:15 Специальный репортаж
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:40 Новости
08:45 СОБР
10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
12:10 Новости
12:15 Есть тема!
13:20 Специальный репортаж
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
15:15 Новости
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:20 Все на Матч!
17:00 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - ХИК (Финляндия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Цюрих» (Швейцария)
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Вспомнить всё
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Руины
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
03:45 Настоящие. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Настоящие. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
17:05 Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Куба-дружба
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе
00:55 Раз на раз не приходится
02:10 Здравствуй и прощай
03:40 Оружие Победы
03:50 Настоящие. 5-я и 6-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва готическая
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 3-я часть
08:55 Забытое ремесло. Скоморох
09:10 Баязет. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975
12:30 Спрут. 3-я серия
13:35 Бутлеров. Химия жизни
14:15 Дороги старых мастеров. Гончарный круг
14:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! На берегах Терека
15:50 2 Верник 2. Вера Алентова
16:35 Баязет. 1-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»
21:35 Энигма. Богдан Волков
22:20 Спрут. 4-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975
01:05 Шигирский идол
01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года
02:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
07:00 Пятница News. 162-я серия
07:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия
20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия
23:30 Детектор. Сезон 1. 11-я серия - «Женя Огурцова»
00:40 Коп на драйве
02:00 Пятница News. 165-я серия
02:30 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:30 Пятница News. 164-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:10 Дела судебные. Деньги верните
07:55 Дела судебные. Битва за будущее
08:40 Дела судебные. Новые истории
09:30 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
10:55 Дела судебные. Битва за будущее
11:45 Дела судебные. Новые истории
12:30 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Ход конем
00:40 Наше кино. История большой любви
01:00 Музыкальная история
02:20 Новости
02:35 Специальный репортаж
02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.