Программа передач ТВ России на четверг 15 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на четверг 15 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. Глава XII

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 35-я серия - «Цифровая эпоха»

02:00 Морозова. 36-я серия - «Орел или решка»

02:50 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Чёрная вдова». 1-я серия - «Универсал-лото»



ТВЦ



04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной

05:20 Мой герой. Вячеслав Манучаров

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Тихий убийца: к чему приводит хронический стресс

08:45 Три в одном-4. 1-я серия

09:43 Три в одном-4. 2-я серия

10:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе

11:30 События

11:50 Практика-2. 23-я серия

12:46 Практика-2. 24-я серия

13:40 Мой герой. Дарья Юрская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Охотница-2. 1-я серия

16:00 Охотница-2. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд

17:50 События

18:15 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Заложники одной роли

23:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Из-под полы. Тайная империя дефицита

01:25 Личный фронт красных маршалов

02:10 Бурбон, бомба и отставка главкома

02:50 Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет

03:15 Охотница-2. 1-я серия

03:58 Охотница-2. 2-я серия

04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Запах ванили

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

11:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 17-я - 20-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:45 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет плохих врачей не будет

01:50 Мент в законе-5. «Последняя схватка», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Господа офицеры. 1-я - 5-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Господа офицеры. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе 2. 13-я - 16-я серии

17:15 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия

18:40 Учитель в законе. Возвращение. 2-я серия

19:35 След. Фитнес для мозга

20:20 След. За бортом

20:55 След. Короеды

21:40 След. Гастролер на хате

22:25 След. Вулкан страстей

23:10 Свои-5. Игра по-крупному

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Звонок из ниоткуда

01:10 След. Игра втемную

01:50 След. Нежить

02:30 След. Кровавые банки

03:05 Детективы. Сон на два миллиона

03:30 Детективы. Травма

04:00 Детективы. Сердце Ричарда

04:30 Детективы. Привет с вершины гор



Домашний



04:30 Женская консультация. 4-я серия

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»

13:20 Порча. Я тебя вижу

13:50 Знахарка. Вруша

14:25 Верну любимого. Беспощадная любовь

14:55 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии

19:00 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Дарица». «Дальняя дорога»

00:05 Знахарка. Вруша

00:40 Верну любимого. Беспощадная любовь

01:10 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 5-я серия



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 521-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 85-я - 96-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 177-я - 180-я серии

17:00 Жуки. 13-я - 16-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 267-я - 270-я серии

21:00 На страже пляжа. 8-я серия

21:55 Довод

01:05 Заражение

02:40 Ты_Топ-модель на ТНТ. 12-я серия

03:50 Ты_Топ-модель на ТНТ. 13-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 7. 3-я - 5-я серии

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Закон экономии

06:10 Три кота. Морские игры

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Уральские пельмени. #запутаннаяистория

09:20 Воронины. Сезон 9. 1-я - 4-я серии

11:20 Человек-паук-3: Враг в отражении

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 8-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Белоснежка и Охотник-2

22:10 Телекинез

00:05 Бесславные ублюдки

03:00 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия



Матч ТВ



03:25 Агент

05:15 Специальный репортаж

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:40 Новости

08:45 СОБР

10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир

12:10 Новости

12:15 Есть тема!

13:20 Специальный репортаж

13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

15:15 Новости

15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:20 Все на Матч!

17:00 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - ХИК (Финляндия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Цюрих» (Швейцария)

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Вспомнить всё

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Руины

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



03:45 Настоящие. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Настоящие. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

17:05 Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Куба-дружба

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе

00:55 Раз на раз не приходится

02:10 Здравствуй и прощай

03:40 Оружие Победы

03:50 Настоящие. 5-я и 6-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва готическая

07:00 Новости культуры

07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры

07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 3-я часть

08:55 Забытое ремесло. Скоморох

09:10 Баязет. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975

12:30 Спрут. 3-я серия

13:35 Бутлеров. Химия жизни

14:15 Дороги старых мастеров. Гончарный круг

14:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! На берегах Терека

15:50 2 Верник 2. Вера Алентова

16:35 Баязет. 1-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»

21:35 Энигма. Богдан Волков

22:20 Спрут. 4-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975

01:05 Шигирский идол

01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года

02:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

07:00 Пятница News. 162-я серия

07:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 8-я серия

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия

20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я серия

22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 7-я серия

23:30 Детектор. Сезон 1. 11-я серия - «Женя Огурцова»

00:40 Коп на драйве

02:00 Пятница News. 165-я серия

02:30 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:30 Пятница News. 164-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:10 Дела судебные. Деньги верните

07:55 Дела судебные. Битва за будущее

08:40 Дела судебные. Новые истории

09:30 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

10:55 Дела судебные. Битва за будущее

11:45 Дела судебные. Новые истории

12:30 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Ход конем

00:40 Наше кино. История большой любви

01:00 Музыкальная история

02:20 Новости

02:35 Специальный репортаж

02:55 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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