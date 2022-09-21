Программа передач ТВ России на среду 21 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на среду 21 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 21.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 3-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 41-я серия - «Четвертая жертва»

01:55 Морозова. 42-я серия - «Игры в куклы»

02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Случай на турбазе»



ТВЦ



04:45 Мода с риском для жизни

05:20 Мой герой. Владимир Киселёв

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Спасительный атом

08:45 Три в одном-7. 1-я серия

09:40 Три в одном-7. 2-я серия

10:35 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые

11:30 События

11:50 Практика-2. 29-я серия

12:45 Практика-2. 30-я серия

13:40 Мой герой. Ольга Остроумова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия

16:00 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия

16:55 Прощание. Николай Крючков

17:50 События

18:15 Котейка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 58-я серия

23:05 Прощание. Елизавета II

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 1-й

01:25 Знак качества. Сахар

02:05 Ошибка президента Клинтона

02:45 Осторожно, мошенники! Слёзы шоу-бизнеса

03:15 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия

03:55 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия

04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Тварь бессловесная

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Дом с привидениями

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Четыре отца, пять тестов

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «За фруктами», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Храм Святого Саввы в Белграде

00:55 Агентство скрытых камер. Сиделка

01:25 Агентство скрытых камер. Подруга

01:55 Мент в законе-6. «Приговор», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Мечта



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Учитель в законе. Возвращение. 17-я - 20-я серии

09:00 Известия

09:25 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 21-я - 25-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 25-я - 26-я серии

19:25 След. Критический сбой

20:10 След. Привидение

20:45 След. Казнить нельзя помиловать

21:35 След. Я боюсь сказать

22:25 След. Мексика

23:10 Свои-5. Родственники?

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Вулкан страстей

01:10 След. Убийца - клоун

01:50 След. Стиплер

02:25 След. Короеды

03:00 Детективы. Чайный сервиз

03:30 Детективы. Хрупкое счастье

04:00 Детективы. Моя семья и булочки

04:30 Детективы. Травма



Домашний



04:30 Женская консультация. 14-я серия

05:20 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 848-я, 1137-я, 849-я и 1138-я серии

09:40 Давай разведёмся! 690-я серия

10:40 Тест на отцовство. 485-я и 486-я серии

12:45 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

13:45 Порча. 288-я серия - «Плохая мать»

14:15 Знахарка. 165-я серия - «Сжатая пружина»

14:45 Верну любимого. 81-я серия - «Лучшая защита»

15:20 Оборванная мелодия. 1-я - 4-я серии

19:00 Павлин, или треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Зверь». «Статуэтка»

00:05 Знахарка. Сжатая пружина

00:40 Верну любимого. Лучшая защита

01:10 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 15-я серия



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

09:00 Универ. Новая общага. 109-я - 116-я серии

13:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии

18:00 Жуки. Сезон 2. 25-я - 28-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 272-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 273-я серия

21:00 Капельник. Сезон 1. 3-я серия

21:50 Охотники на ведьм

23:30 Бэтмен навсегда

01:45 Импровизация. Сезон 4. 79-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия

03:20 Comedy Баттл. 13-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 20-я - 22-я серии

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Майский жук

06:10 Три кота. В гостях у Горчицы

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:10 Воронины. Сезон 9. 9-я - 12-я серии

11:10 Терминатор: Да придёт спаситель

13:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 19-я - 21-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 6-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 10-я серия

19:30 Классная Катя. Сезон 1. 12-я серия

20:00 Ван Хельсинг

22:35 Белоснежка и Охотник-2

00:45 Васаби

02:25 Пекарь и красавица. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

03:35 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 26-я серии



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Правила игры

05:30 Человек из футбола

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Вид сверху

13:30 В поисках приключений

14:45 Новости

14:50 В поисках приключений

15:30 Karate Combat-2022. Л. Роча - Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина

16:25 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - Д. Мвале. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар)

02:25 Вид сверху

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Быстрый и мертвый

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Его собачье дело

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



03:20 Последняя встреча. , 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Оборотни

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Автоматические гранатомёты. АГС-17 «Пламя» против Mk19»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. Оборотни

01:10 В небе «Ночные ведьмы»

02:30 Звездный отряд

02:55 Гагарин

03:25 Последняя встреча. 9-я и 10-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва парковая

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Высший свет

07:30 Новости культуры

07:35 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

08:15 Первые в мире. Люстра Чижевского

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Петр Алейников

09:10 Баязет. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997

12:10 Забытое ремесло. Кружевница

12:25 Спрут. 6-я серия

13:45 Искусственный отбор

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Королевская дочь

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Престольный праздник. Рождество Пресвятой Богородицы

16:00 Белая студия

16:45 Баязет. 5-я серия

17:35 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

18:40 Неаполь - душа барокко

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Руслан Юсуфов. «Технологии и люди - кто кем управляет?»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух

21:40 Дневники конкурса «Учитель года«. Дневник 1-й

22:25 Спрут-2. 1-я серия

23:20 Цвет времени. Анри Матисс

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997

00:55 Неаполь - душа барокко

01:40 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

02:40 Первые в мире. Русский Колумб



Пятница



05:00 Пятница News. 167-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 13-я серия

10:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

11:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия

14:40 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

15:40 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»

16:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

18:00 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия

21:50 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»

22:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»

00:20 Антураж

02:00 Пятница News. 169-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»

03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

04:00 Пятница News. 168-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:30 Балабол. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Балабол. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Тридцать три

00:30 Любимые актеры 2.0

00:55 Учитель

02:40 Новости

02:55 Культ личности

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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