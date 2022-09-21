Программа передач ТВ России на среду 21 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на среду 21 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 21.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 3-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 41-я серия - «Четвертая жертва»
01:55 Морозова. 42-я серия - «Игры в куклы»
02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Случай на турбазе»
ТВЦ
04:45 Мода с риском для жизни
05:20 Мой герой. Владимир Киселёв
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Спасительный атом
08:45 Три в одном-7. 1-я серия
09:40 Три в одном-7. 2-я серия
10:35 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые
11:30 События
11:50 Практика-2. 29-я серия
12:45 Практика-2. 30-я серия
13:40 Мой герой. Ольга Остроумова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия
16:00 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия
16:55 Прощание. Николай Крючков
17:50 События
18:15 Котейка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 58-я серия
23:05 Прощание. Елизавета II
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 1-й
01:25 Знак качества. Сахар
02:05 Ошибка президента Клинтона
02:45 Осторожно, мошенники! Слёзы шоу-бизнеса
03:15 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия
03:55 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия
04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Тварь бессловесная
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Дом с привидениями
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Четыре отца, пять тестов
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «За фруктами», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Храм Святого Саввы в Белграде
00:55 Агентство скрытых камер. Сиделка
01:25 Агентство скрытых камер. Подруга
01:55 Мент в законе-6. «Приговор», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Мечта
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Учитель в законе. Возвращение. 17-я - 20-я серии
09:00 Известия
09:25 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 21-я - 25-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 25-я - 26-я серии
19:25 След. Критический сбой
20:10 След. Привидение
20:45 След. Казнить нельзя помиловать
21:35 След. Я боюсь сказать
22:25 След. Мексика
23:10 Свои-5. Родственники?
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Вулкан страстей
01:10 След. Убийца - клоун
01:50 След. Стиплер
02:25 След. Короеды
03:00 Детективы. Чайный сервиз
03:30 Детективы. Хрупкое счастье
04:00 Детективы. Моя семья и булочки
04:30 Детективы. Травма
Домашний
04:30 Женская консультация. 14-я серия
05:20 6 кадров
05:55 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 848-я, 1137-я, 849-я и 1138-я серии
09:40 Давай разведёмся! 690-я серия
10:40 Тест на отцовство. 485-я и 486-я серии
12:45 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
13:45 Порча. 288-я серия - «Плохая мать»
14:15 Знахарка. 165-я серия - «Сжатая пружина»
14:45 Верну любимого. 81-я серия - «Лучшая защита»
15:20 Оборванная мелодия. 1-я - 4-я серии
19:00 Павлин, или треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Зверь». «Статуэтка»
00:05 Знахарка. Сжатая пружина
00:40 Верну любимого. Лучшая защита
01:10 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 15-я серия
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
09:00 Универ. Новая общага. 109-я - 116-я серии
13:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
18:00 Жуки. Сезон 2. 25-я - 28-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 272-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 273-я серия
21:00 Капельник. Сезон 1. 3-я серия
21:50 Охотники на ведьм
23:30 Бэтмен навсегда
01:45 Импровизация. Сезон 4. 79-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия
03:20 Comedy Баттл. 13-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 20-я - 22-я серии
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Майский жук
06:10 Три кота. В гостях у Горчицы
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:10 Воронины. Сезон 9. 9-я - 12-я серии
11:10 Терминатор: Да придёт спаситель
13:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 19-я - 21-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 6-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 10-я серия
19:30 Классная Катя. Сезон 1. 12-я серия
20:00 Ван Хельсинг
22:35 Белоснежка и Охотник-2
00:45 Васаби
02:25 Пекарь и красавица. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
03:35 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 26-я серии
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Правила игры
05:30 Человек из футбола
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Вид сверху
13:30 В поисках приключений
14:45 Новости
14:50 В поисках приключений
15:30 Karate Combat-2022. Л. Роча - Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина
16:25 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - Д. Мвале. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар)
02:25 Вид сверху
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Быстрый и мертвый
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Его собачье дело
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
03:20 Последняя встреча. , 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Оборотни
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Автоматические гранатомёты. АГС-17 «Пламя» против Mk19»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. Оборотни
01:10 В небе «Ночные ведьмы»
02:30 Звездный отряд
02:55 Гагарин
03:25 Последняя встреча. 9-я и 10-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва парковая
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Высший свет
07:30 Новости культуры
07:35 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
08:15 Первые в мире. Люстра Чижевского
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Петр Алейников
09:10 Баязет. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997
12:10 Забытое ремесло. Кружевница
12:25 Спрут. 6-я серия
13:45 Искусственный отбор
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Королевская дочь
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Престольный праздник. Рождество Пресвятой Богородицы
16:00 Белая студия
16:45 Баязет. 5-я серия
17:35 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
18:40 Неаполь - душа барокко
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Руслан Юсуфов. «Технологии и люди - кто кем управляет?»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Дневники конкурса «Учитель года«. Дневник 1-й
22:25 Спрут-2. 1-я серия
23:20 Цвет времени. Анри Матисс
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997
00:55 Неаполь - душа барокко
01:40 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
02:40 Первые в мире. Русский Колумб
Пятница
05:00 Пятница News. 167-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 12-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 13-я серия
10:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
11:00 На ножах. Сезон 3. 11-я серия - «Павловский Посад. Катана»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 5-я серия
14:40 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
15:40 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»
16:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
18:00 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 6-я серия
21:50 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
22:50 Молодые ножи. Сезон 1. 2-я серия - «Илья Захаров»
00:20 Антураж
02:00 Пятница News. 169-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 1. 2-я серия - «Санкт-Петербург»
03:10 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
04:00 Пятница News. 168-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:30 Балабол. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Балабол. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Тридцать три
00:30 Любимые актеры 2.0
00:55 Учитель
02:40 Новости
02:55 Культ личности
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.