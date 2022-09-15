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Программа передач Россия 1 на 15 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Россия 1 на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.

Программа передач на 15.09.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. Глава XII
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 35-я серия - «Цифровая эпоха»
02:00 Морозова. 36-я серия - «Орел или решка»
02:50 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Чёрная вдова». 1-я серия - «Универсал-лото»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Россия 1 на 14 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Россия 1 на 13 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Россия 1 на 12 сентября 2022 на весь день
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