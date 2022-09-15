Программа передач ТВЦ на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной

05:20 Мой герой. Вячеслав Манучаров

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Тихий убийца: к чему приводит хронический стресс

08:45 Три в одном-4. 1-я серия

09:43 Три в одном-4. 2-я серия

10:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе

11:30 События

11:50 Практика-2. 23-я серия

12:46 Практика-2. 24-я серия

13:40 Мой герой. Дарья Юрская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Охотница-2. 1-я серия

16:00 Охотница-2. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд

17:50 События

18:15 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Заложники одной роли

23:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Из-под полы. Тайная империя дефицита

01:25 Личный фронт красных маршалов

02:10 Бурбон, бомба и отставка главкома

02:50 Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет

03:15 Охотница-2. 1-я серия

03:58 Охотница-2. 2-я серия

04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе



В программе передач возможны изменения.