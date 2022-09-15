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Программа передач ТВЦ на 15 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 15.09.2022

04:45 Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной
05:20 Мой герой. Вячеслав Манучаров
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Тихий убийца: к чему приводит хронический стресс
08:45 Три в одном-4. 1-я серия
09:43 Три в одном-4. 2-я серия
10:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе
11:30 События
11:50 Практика-2. 23-я серия
12:46 Практика-2. 24-я серия
13:40 Мой герой. Дарья Юрская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Охотница-2. 1-я серия
16:00 Охотница-2. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд
17:50 События
18:15 Нежные листья, ядовитые корни. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Заложники одной роли
23:05 Актёрские драмы. Обманутые жёны
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Из-под полы. Тайная империя дефицита
01:25 Личный фронт красных маршалов
02:10 Бурбон, бомба и отставка главкома
02:50 Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет
03:15 Охотница-2. 1-я серия
03:58 Охотница-2. 2-я серия
04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе

В программе передач возможны изменения.









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