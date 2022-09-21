Программа передач ТВЦ на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 21.09.2022
04:45 Мода с риском для жизни
05:20 Мой герой. Владимир Киселёв
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Спасительный атом
08:45 Три в одном-7. 1-я серия
09:40 Три в одном-7. 2-я серия
10:35 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые
11:30 События
11:50 Практика-2. 29-я серия
12:45 Практика-2. 30-я серия
13:40 Мой герой. Ольга Остроумова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия
16:00 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия
16:55 Прощание. Николай Крючков
17:50 События
18:15 Котейка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 58-я серия
23:05 Прощание. Елизавета II
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 1-й
01:25 Знак качества. Сахар
02:05 Ошибка президента Клинтона
02:45 Осторожно, мошенники! Слёзы шоу-бизнеса
03:15 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия
03:55 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия
04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые
В программе передач возможны изменения.