Программа передач ТВЦ на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



04:45 Мода с риском для жизни

05:20 Мой герой. Владимир Киселёв

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Спасительный атом

08:45 Три в одном-7. 1-я серия

09:40 Три в одном-7. 2-я серия

10:35 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые

11:30 События

11:50 Практика-2. 29-я серия

12:45 Практика-2. 30-я серия

13:40 Мой герой. Ольга Остроумова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия

16:00 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия

16:55 Прощание. Николай Крючков

17:50 События

18:15 Котейка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 58-я серия

23:05 Прощание. Елизавета II

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 1-й

01:25 Знак качества. Сахар

02:05 Ошибка президента Клинтона

02:45 Осторожно, мошенники! Слёзы шоу-бизнеса

03:15 Покопайтесь в моей памяти. 1-я серия

03:55 Покопайтесь в моей памяти. 2-я серия

04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые



В программе передач возможны изменения.