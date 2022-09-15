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Программа передач НТВ на 15 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма НТВ на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 15.09.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Запах ванили
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии
11:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 17-я - 20-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:45 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет плохих врачей не будет
01:50 Мент в законе-5. «Последняя схватка», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет

В программе передач возможны изменения.









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