Программа передач НТВ на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Запах ванили

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить Батю», 1-я и 2-я серии

11:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 17-я - 20-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:45 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет плохих врачей не будет

01:50 Мент в законе-5. «Последняя схватка», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет



В программе передач возможны изменения.