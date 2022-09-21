Программа передач НТВ на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 21.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Тварь бессловесная
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Дом с привидениями
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Четыре отца, пять тестов
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «За фруктами», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Храм Святого Саввы в Белграде
00:55 Агентство скрытых камер. Сиделка
01:25 Агентство скрытых камер. Подруга
01:55 Мент в законе-6. «Приговор», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Мечта
В программе передач возможны изменения.