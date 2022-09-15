Программа передач Пятый канал на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 15 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 15.09.2022
05:00 Известия
05:25 Господа офицеры. 1-я - 5-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Господа офицеры. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе 2. 13-я - 16-я серии
17:15 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия
18:40 Учитель в законе. Возвращение. 2-я серия
19:35 След. Фитнес для мозга
20:20 След. За бортом
20:55 След. Короеды
21:40 След. Гастролер на хате
22:25 След. Вулкан страстей
23:10 Свои-5. Игра по-крупному
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Звонок из ниоткуда
01:10 След. Игра втемную
01:50 След. Нежить
02:30 След. Кровавые банки
03:05 Детективы. Сон на два миллиона
03:30 Детективы. Травма
04:00 Детективы. Сердце Ричарда
04:30 Детективы. Привет с вершины гор
В программе передач возможны изменения.