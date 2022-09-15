Программа передач Пятый канал на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 15 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



05:00 Известия

05:25 Господа офицеры. 1-я - 5-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Господа офицеры. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе 2. 13-я - 16-я серии

17:15 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 1-я серия

18:40 Учитель в законе. Возвращение. 2-я серия

19:35 След. Фитнес для мозга

20:20 След. За бортом

20:55 След. Короеды

21:40 След. Гастролер на хате

22:25 След. Вулкан страстей

23:10 Свои-5. Игра по-крупному

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Звонок из ниоткуда

01:10 След. Игра втемную

01:50 След. Нежить

02:30 След. Кровавые банки

03:05 Детективы. Сон на два миллиона

03:30 Детективы. Травма

04:00 Детективы. Сердце Ричарда

04:30 Детективы. Привет с вершины гор



В программе передач возможны изменения.