Программа передач Пятый канал на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 21 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 21.09.2022
05:00 Известия
05:45 Учитель в законе. Возвращение. 17-я - 20-я серии
09:00 Известия
09:25 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 21-я - 25-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 25-я - 26-я серии
19:25 След. Критический сбой
20:10 След. Привидение
20:45 След. Казнить нельзя помиловать
21:35 След. Я боюсь сказать
22:25 След. Мексика
23:10 Свои-5. Родственники?
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Вулкан страстей
01:10 След. Убийца - клоун
01:50 След. Стиплер
02:25 След. Короеды
03:00 Детективы. Чайный сервиз
03:30 Детективы. Хрупкое счастье
04:00 Детективы. Моя семья и булочки
04:30 Детективы. Травма
В программе передач возможны изменения.