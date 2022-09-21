Программа передач Пятый канал на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 21 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



05:00 Известия

05:45 Учитель в законе. Возвращение. 17-я - 20-я серии

09:00 Известия

09:25 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 21-я - 25-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 25-я - 26-я серии

19:25 След. Критический сбой

20:10 След. Привидение

20:45 След. Казнить нельзя помиловать

21:35 След. Я боюсь сказать

22:25 След. Мексика

23:10 Свои-5. Родственники?

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Вулкан страстей

01:10 След. Убийца - клоун

01:50 След. Стиплер

02:25 След. Короеды

03:00 Детективы. Чайный сервиз

03:30 Детективы. Хрупкое счастье

04:00 Детективы. Моя семья и булочки

04:30 Детективы. Травма



В программе передач возможны изменения.