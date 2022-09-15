Программа передач Домашний на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 15.09.2022
04:30 Женская консультация. 4-я серия
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»
13:20 Порча. Я тебя вижу
13:50 Знахарка. Вруша
14:25 Верну любимого. Беспощадная любовь
14:55 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии
19:00 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Дарица». «Дальняя дорога»
00:05 Знахарка. Вруша
00:40 Верну любимого. Беспощадная любовь
01:10 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 5-я серия
В программе передач возможны изменения.