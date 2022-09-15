Программа передач Домашний на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



04:30 Женская консультация. 4-я серия

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»

13:20 Порча. Я тебя вижу

13:50 Знахарка. Вруша

14:25 Верну любимого. Беспощадная любовь

14:55 Как выйти замуж за сантехника. 1-я - 4-я серии

19:00 День Святого Валентина. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Дарица». «Дальняя дорога»

00:05 Знахарка. Вруша

00:40 Верну любимого. Беспощадная любовь

01:10 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 5-я серия



В программе передач возможны изменения.