Программа передач Домашний на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



04:30 Женская консультация. 14-я серия

05:20 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 848-я, 1137-я, 849-я и 1138-я серии

09:40 Давай разведёмся! 690-я серия

10:40 Тест на отцовство. 485-я и 486-я серии

12:45 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

13:45 Порча. 288-я серия - «Плохая мать»

14:15 Знахарка. 165-я серия - «Сжатая пружина»

14:45 Верну любимого. 81-я серия - «Лучшая защита»

15:20 Оборванная мелодия. 1-я - 4-я серии

19:00 Павлин, или треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Зверь». «Статуэтка»

00:05 Знахарка. Сжатая пружина

00:40 Верну любимого. Лучшая защита

01:10 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 15-я серия



В программе передач возможны изменения.