Программа передач СТС на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 15.09.2022
04:55 6 кадров. Сезон 7. 3-я - 5-я серии
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Закон экономии
06:10 Три кота. Морские игры
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Уральские пельмени. #запутаннаяистория
09:20 Воронины. Сезон 9. 1-я - 4-я серии
11:20 Человек-паук-3: Враг в отражении
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 8-я серии
18:30 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Белоснежка и Охотник-2
22:10 Телекинез
00:05 Бесславные ублюдки
03:00 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия
В программе передач возможны изменения.