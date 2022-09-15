Программа передач СТС на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



04:55 6 кадров. Сезон 7. 3-я - 5-я серии

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Закон экономии

06:10 Три кота. Морские игры

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Уральские пельмени. #запутаннаяистория

09:20 Воронины. Сезон 9. 1-я - 4-я серии

11:20 Человек-паук-3: Враг в отражении

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я - 8-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Белоснежка и Охотник-2

22:10 Телекинез

00:05 Бесславные ублюдки

03:00 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 7. 37-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия



В программе передач возможны изменения.