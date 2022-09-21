Программа передач СТС на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 21.09.2022
04:45 6 кадров. Сезон 8. 20-я - 22-я серии
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Майский жук
06:10 Три кота. В гостях у Горчицы
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:10 Воронины. Сезон 9. 9-я - 12-я серии
11:10 Терминатор: Да придёт спаситель
13:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 19-я - 21-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 6-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 10-я серия
19:30 Классная Катя. Сезон 1. 12-я серия
20:00 Ван Хельсинг
22:35 Белоснежка и Охотник-2
00:45 Васаби
02:25 Пекарь и красавица. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
03:35 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 26-я серии
В программе передач возможны изменения.