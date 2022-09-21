Программа передач СТС на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



04:45 6 кадров. Сезон 8. 20-я - 22-я серии

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Майский жук

06:10 Три кота. В гостях у Горчицы

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:10 Воронины. Сезон 9. 9-я - 12-я серии

11:10 Терминатор: Да придёт спаситель

13:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 19-я - 21-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 6-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 10-я серия

19:30 Классная Катя. Сезон 1. 12-я серия

20:00 Ван Хельсинг

22:35 Белоснежка и Охотник-2

00:45 Васаби

02:25 Пекарь и красавица. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

03:35 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 26-я серии



В программе передач возможны изменения.