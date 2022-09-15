Программа передач Матч ТВ на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 15.09.2022
03:25 Агент
05:15 Специальный репортаж
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:40 Новости
08:45 СОБР
10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
12:10 Новости
12:15 Есть тема!
13:20 Специальный репортаж
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
15:15 Новости
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:20 Все на Матч!
17:00 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - ХИК (Финляндия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Цюрих» (Швейцария)
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.