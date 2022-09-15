Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 15 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 15.09.2022

03:25 Агент
05:15 Специальный репортаж
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:40 Новости
08:45 СОБР
10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
12:10 Новости
12:15 Есть тема!
13:20 Специальный репортаж
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
15:15 Новости
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:20 Все на Матч!
17:00 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - ХИК (Финляндия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Цюрих» (Швейцария)
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 14 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Матч ТВ на 13 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Матч ТВ на 12 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Матч ТВ на 11 сентября 2022 на весь день
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 14 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 13, 14 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Какая погода в Санкт-Петербурге 15 сентября 2022 года
    Какая погода в Москве 15 сентября 2022 года
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Самая точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 14 сентября 2022
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 14 сентября 2022 года
    14 сентября знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин
    Рыбы - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 16 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru