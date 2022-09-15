Программа передач Матч ТВ на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



03:25 Агент

05:15 Специальный репортаж

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:40 Новости

08:45 СОБР

10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир

12:10 Новости

12:15 Есть тема!

13:20 Специальный репортаж

13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

15:15 Новости

15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:20 Все на Матч!

17:00 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - ХИК (Финляндия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Цюрих» (Швейцария)

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.