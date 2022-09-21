Программа передач Матч ТВ на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Правила игры

05:30 Человек из футбола

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Вид сверху

13:30 В поисках приключений

14:45 Новости

14:50 В поисках приключений

15:30 Karate Combat-2022. Л. Роча - Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина

16:25 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - Д. Мвале. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар)

02:25 Вид сверху

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.