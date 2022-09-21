Программа передач Матч ТВ на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 21.09.2022
04:50 Специальный репортаж
05:05 Правила игры
05:30 Человек из футбола
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Вид сверху
13:30 В поисках приключений
14:45 Новости
14:50 В поисках приключений
15:30 Karate Combat-2022. Л. Роча - Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина
16:25 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - Д. Мвале. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар)
02:25 Вид сверху
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.