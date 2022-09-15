Программа передач Звезда на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



03:45 Настоящие. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Настоящие. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

17:05 Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Куба-дружба

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе

00:55 Раз на раз не приходится

02:10 Здравствуй и прощай

03:40 Оружие Победы

03:50 Настоящие. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.