Программа передач Звезда на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 15.09.2022
03:45 Настоящие. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Настоящие. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
17:05 Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Карибский кризис. Оцифрованная история. Куба-дружба
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Рожденная революцией. Мы поможем тебе
00:55 Раз на раз не приходится
02:10 Здравствуй и прощай
03:40 Оружие Победы
03:50 Настоящие. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.