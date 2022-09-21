Программа передач Звезда на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



03:20 Последняя встреча. , 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Оборотни

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Автоматические гранатомёты. АГС-17 «Пламя» против Mk19»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. Оборотни

01:10 В небе «Ночные ведьмы»

02:30 Звездный отряд

02:55 Гагарин

03:25 Последняя встреча. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.