Программа передач Культура на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 15.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва готическая

07:00 Новости культуры

07:05 Правила жизни

07:30 Новости культуры

07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 3-я часть

08:55 Забытое ремесло. Скоморох

09:10 Баязет. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975

12:30 Спрут. 3-я серия

13:35 Бутлеров. Химия жизни

14:15 Дороги старых мастеров. Гончарный круг

14:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! На берегах Терека

15:50 2 Верник 2. Вера Алентова

16:35 Баязет. 1-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»

21:35 Энигма. Богдан Волков

22:20 Спрут. 4-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975

01:05 Шигирский идол

01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года

02:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач ТВ России на четверг 15 сентября 2022 года. Телепрограмма ... Программа передач Культура на 14 сентября 2022 на весь день Программа передач Культура на 13 сентября 2022 на весь день Программа передач Культура на 12 сентября 2022 на весь день



