Программа передач Культура на 15 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 15 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 15.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва готическая
07:00 Новости культуры
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров. 2-я серия
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 3-я часть
08:55 Забытое ремесло. Скоморох
09:10 Баязет. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975
12:30 Спрут. 3-я серия
13:35 Бутлеров. Химия жизни
14:15 Дороги старых мастеров. Гончарный круг
14:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! На берегах Терека
15:50 2 Верник 2. Вера Алентова
16:35 Баязет. 1-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»
21:35 Энигма. Богдан Волков
22:20 Спрут. 4-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 1975
01:05 Шигирский идол
01:45 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года
02:30 Поедем в Царское село. Царскосельский арсенал
В программе передач возможны изменения.