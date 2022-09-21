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Программа передач Культура на 21 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 21.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва парковая
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Высший свет
07:30 Новости культуры
07:35 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
08:15 Первые в мире. Люстра Чижевского
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Петр Алейников
09:10 Баязет. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997
12:10 Забытое ремесло. Кружевница
12:25 Спрут. 6-я серия
13:45 Искусственный отбор
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Королевская дочь
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Престольный праздник. Рождество Пресвятой Богородицы
16:00 Белая студия
16:45 Баязет. 5-я серия
17:35 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
18:40 Неаполь - душа барокко
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Руслан Юсуфов. «Технологии и люди - кто кем управляет?»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Дневники конкурса «Учитель года«. Дневник 1-й
22:25 Спрут-2. 1-я серия
23:20 Цвет времени. Анри Матисс
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997
00:55 Неаполь - душа барокко
01:40 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
02:40 Первые в мире. Русский Колумб

В программе передач возможны изменения.









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