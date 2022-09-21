Программа передач Культура на 21 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 21 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 21.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва парковая

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Высший свет

07:30 Новости культуры

07:35 Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

08:15 Первые в мире. Люстра Чижевского

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Петр Алейников

09:10 Баязет. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997

12:10 Забытое ремесло. Кружевница

12:25 Спрут. 6-я серия

13:45 Искусственный отбор

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Королевская дочь

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Престольный праздник. Рождество Пресвятой Богородицы

16:00 Белая студия

16:45 Баязет. 5-я серия

17:35 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

18:40 Неаполь - душа барокко

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Руслан Юсуфов. «Технологии и люди - кто кем управляет?»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух

21:40 Дневники конкурса «Учитель года«. Дневник 1-й

22:25 Спрут-2. 1-я серия

23:20 Цвет времени. Анри Матисс

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Всё, что смогу, спою... Андрей Миронов». Фильм-концерт. 1997

00:55 Неаполь - душа барокко

01:40 Марафон «Звёзды XXI века». Александр Рамм, Димитрис Ботинис и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

02:40 Первые в мире. Русский Колумб



В программе передач возможны изменения.



















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